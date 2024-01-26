«Как тысячи мужчин»: король Великобритании госпитализирован из-за проблем с простатой
Король Великобритании Карл III госпитализирован из-за проблем с простатой
Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock
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Карлу III придется пережить оперативное вмешательство.
Король Великобритании Карл III госпитализирован в одну из больниц Лондона для плановой операции на предстательной железе. Об этом сообщает NBC News.
Причину госпитализации назвали в Букингемском дворце, где дополнительно подчеркнули, что состояние 75-летнего монарха не вызывает опасений.
«Так же, как делают тысячи британских мужчин каждый год, король пройдет курс лечения увеличенной простаты», — говорится в официальном заявлении.
Также представители династии отметили, что обнародовали подробности о состоянии здоровья короля, чтобы побудить мужчин Великобритании с подобными симптомами не медлить и проходить необходимые обследования, чтобы врачи вовремя поставили диагноз и купировали заболевание.
Короля поместили в ту же больницу, где восстанавливается после операции на брюшной полости принцесса Уэльсская — Кэтрин Миддлтон. На период лечения и реабилитации все официальные мероприятия с участием Карла III будут отменены.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какое решение принял принц Гарри из-за болезней в королевской семье.