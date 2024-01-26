Росстат оценил численность населения в начале 2024 года

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

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Отмечается, что по сравнению с 2022 годом в стране замедлилась отрицательная динамика.

Численность населения России к 1 января 2024 года составила 146,204 миллиона человек, она снизилась на 0,17%. Об этом свидетельствуют данные, которые разместил Росстат.

Отмечается, что за год численность снизилась на 243,8 тысячи человек. При этом не учитывается статистика по новым регионам России. Такие показатели демонстрируют замедление отрицательной динамики, подчеркнули в ведомстве. Дело в том, что за 2022 год население России сократилось на 532,6 тысяч человек, что существенно больше.

Если смотреть по регионам, то наиболее сокращение численности в 2023-м зафиксировано в Кемеровской и Нижегородской областях, где население уменьшилось на 20,2 и 20 тысяч человек соответственно. Еще отмечаются Саратовская и Свердловская области — минус 19 и 16 тысяч человек.

Однако выявлен и прирост численности. Так, в Подмосковье зафиксировано увеличение населения на 59,2 тысячи человек, в Москве — на 50,5 тысячи, а Тюменской области — на 41,8 тысячи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин спрогнозировал улучшение демографии в стране в ближайшие годы. Как отметил лидер, уровень рождаемости в нашей стране всегда был волнообразным.