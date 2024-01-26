На пороге гражданской войны: Техас бросил вызов федеральным властям США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Otte/Texas National; Личный архив Владимира Можегова; 5-tv.ru

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Политика действующего президента Джо Байдена привела к тому, что самый южный штат захотел провести выборы о выходе из состава страны. Реально ли это и чего ждать американцам?

Власти американского штата Техас перекрыли границу с Мексикой, что привело к стычкам национальной гвардии и представителей федеральных властей. Первые хотят прекратить поток мигрантов, из-за которых страдает местное население, вторые требуют подчиняться закону. О событиях, которые могут привести Соединенные Штаты к гражданской войне — в материале 5-tv.ru.

Начало противостояния Техаса против США

За минувший год число нелегальных мигрантов, проникших в США через южную границу, побило рекорд и составило порядка трех миллионов человек. Власти Техаса решили бороться с проблемой по-своему, установив барьеры из колючей проволоки вдоль своей границы с Мексикой. А перед этим губернатор Грег Эббот объявил в штате, так называемый, «режим вторжения», позволивший ему столь радикальные меры.

Своим решением губернатор-республиканец фактически противопоставил себя действующим властям США. Сразу после представители Байдена обратились в Верховный суд страны, который предписал убрать колючую проволоку, но губернатор отказался исполнять это решение.

«Исполнительная ветвь власти Соединенных Штатов имеет конституционную обязанность обеспечивать соблюдение федеральных законов, защищающих штаты, включая действующие сейчас законы об иммиграции. Президент Байден отказался обеспечивать соблюдение этих законов и даже нарушил их», — передает слова Эббота Fox News.

Исполнять решение суда в Техас отправились силы федерального правительства, но национальная гвардия штата блокирует их, вступая в пока локальные стычки. Но зарубежные аналитики смотрят на ситуацию с очевидным пессимизмом.

«Представление о том, что наши агенты пограничной службы противостоят вооруженным бойцам Нацгвардии Техаса, должно напугать нас до смерти. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это самая откровенная конфронтация между штатом и федеральным правительством, которую мы видели со времен десегрегации», — рассказал в разговоре с The Washington Post эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стив Владек.

А жители города Игл-Пасс, расположенного у самой границы Техаса, признаются, что никогда не видели ничего подобного, и что ситуация все больше смахивает на гражданскую войну, которую показывали в исторических фильмах.

Борьба демократов и республиканцев

Российский политолог Владимир Можегов считает, что указанные события в Соединенных Штатах являются «горячей точкой» противостояния двух партий США — демократов и республиканцев. При этом стоит отметить, что Техас — консервативный штат, власти которого берут на себя решение тех проблем, фактическим созданием которых фактически занимаются демократы.

«С одной стороны — политика Байдена, политика мультикультурализма, глобализма, ЛГТБ* и прочего-прочего. Понятно, что в такой ситуации люди уже теряют контроль над собой даже. Ситуация, которую мы видим в Техасе, когда идут несметные толпы мигрантов, с которыми идут наркотики, с которыми идет безработица, с которыми идет просто варварство… И простые люди что-то пытаются как-то, когда власть не противодействует, а полностью потворствует», — объясняет политолог в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Техас и его намерения

Владимир Можегов подчеркивает, что сейчас власти Техаса занимаются именно защитой населения своего штата от навязываемой и неприемлемой для них политики федерального правительства. Все это уже выливается в стычки, но, судя по развитию событий, может перерасти в нечто куда более серьезное.

«Происходят стычки, дело может дойти до вооруженного противостояние между нацгвардией штата и федеральными властями. Штат идет в оппозицию. Он готов, прямо заявляет о своей готовности вообще не подчиняться федеральному правительству», — говорит эксперт.

Политолог напоминает, что Техас всерьез намерен провести в 2024 году выборы о выходе штата из состава США. И, хоть этот процесс де-юре не прописан ни в одном нормативном документе страны, в том числе, Конституции, и де-факто является незаконным, власти хотят понять, сколько жителей штата готовы на отделение и независимость.

История повторяется

Выборы о выходе их состава Соединенных Штатов, по мнению Можегова, станут важным и лишь первым прецедентом, который может подтолкнуть государство к настоящей гражданской войне.

«Многие консервативные штаты поддерживают Техас, то есть, это уже целая коалиция. В этом смысле, это похоже на то, что видели в 1850 годах, когда дело шло к гражданской войне, и выборы Линкольна как раз-таки послужили таким спусковым крючком для начала неповиновения южных штатов, начала гражданской войны. В этом смысле да, очень многое повторяется и очень много мы видим похожего на происходящее сейчас», — уверен эксперт.

Можегов напоминает, что на 2024 год в США назначены выборы президент. А действующих глава Джо Байден, чья политика, в том числе и спровоцировала волнения, планирует избираться на второй срок.

Гражданская война в США велась в 1861-165 годах, сторонами выступали «Союз» и «Конфедерация», то есть — северные и южные штаты. По официальным данным, в результате столкновений погибло более 700 тысяч американцев. К слову, это больше, чем США потеряла в обеих мировых войнах. Также считается, что цифры намеренно занижены. Сколько погибло гражданских на самом деле — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США еще раньше напророчили междоусобицы из-за растоптанной мечты граждан.

* — запрещенная в России экстремистская организация