Новые сигналы светофора: как изменятся ПДД в 2024 году

В России исчезнет мигающий сигнал светофора в 2024 году

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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К чему готовиться водителям?

Правила дорожного движения постоянно меняются — какие-то исчезают, а какие-то приходят им на замену. 2024 год не стал исключением, поэтому сайт URA.RU решил собрать все нововведения в один материал.

Отмена мигающего зеленого сигнала светофора

Во многих городах России, включая Москву, исчезнет мигающий зеленый на светофорах. Такое решение призвано уменьшить количество ДТП на светофорах, которые возникают из-за того, что водители пытаются успеть проскочить до переключения на красный. Пока что новые правила будут действовать на протяжении года, а потом, исходя из их эффективности, могут быть продлены.

Увеличение длительности желтого сигнала светофора

«Желтый» на светофоре станет чуть дольше, чем обычно. Вместо привычных трех секунд, предлагается увеличить время до четырех-шести секунд, в зависимости от дороги. Если изменения вступят в силу — это потребует корректировки ГОСТов и ПДД.

Новые светофоры

В Москве уже начался тест новых светодиодных светофоров с подсветкой по контуру. Такая технология позволяет лучше видеть сигнал издалека. На данный момент идет испытание новых устройств, которые скоро могут появиться по всей России.

Штрафы за помехи трамваям

На трамвайных остановках появились специальные камеры, которые будут фиксировать нарушителей. Если на трамвае загорелась надпись «Внимание, пассажир», а водитель решил не останавливаться — такому автомобилисту будет грозить штраф 1500 рублей.

Штрафы за езду без ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков предложил ввести фотофиксацию водителей без ОСАГО. За отсутствие страхования предложили штрафовать на 800 рублей, однако наказывать предложили только нарушителей ПДД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что треть автомобилей в России продают со скрученным пробегом.