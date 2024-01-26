«Облегчит жизнь»: экономист рассказали, как перестать тратить деньги на ерунду

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg

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Многие порой даже не замечают своего расточительного поведения. Перестать совершать импульсивные покупки помогут несколько советов.

Большинство из нас, к несчастью, достаточно легкомысленно относится к своим тратам и доходам. Неправильное распоряжение бюджетом может негативно сказаться на жизни и даже повлечь за собой определенные трудности. О том, как лучше планировать и контролировать свои финансы, рассказали изданию KP.RU специалисты.

Эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев поделился интересной британской традицией. На протяжении всего года люди ходят в небольшие магазинчики, покупая масло или сыр.

Сдачу они оставляют продавцу, который примерно к Рождеству дарит своим клиентам целую индейку — как раз на оставленные деньги.

«И это наглядный пример, как может работать планирование семейного бюджета. Если откладывать в течение года небольшие суммы на те или иные покупки, это может принести очень приятные бонусы и облегчить жизнь», — рассказал Михаил.

Контроль своих расходов поможет накопить необходимые суммы и избавиться от импульсивных трат. Учет финансов и планирование бюджета позволит сэкономить до 20% заработка.

Начинать откладывать деньги нужно с самого малого, отметил эксперт. Сперва стоит обратить внимание на то, какая сумма уходит в один день. Попробуйте в течение месяца записывать свои траты и разделять их по разделам — к концу 30 дней станет понятно, на что уходят финансы.

Если на протяжении этого времени вам удалось потратить не больше запланированной суммы, значит вы можете разделить ее на месяц. Получившийся итог станет именно тем количеством средств, которое стоит тратить ежедневно.

«Скажем, если у вас получилось 1000 рублей на день, старайтесь оставаться в этих рамках. Вы и сами не заметите, как перестанете тратить деньги на ерунду», — посоветовал финансовый аналитик.

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