«Лицо обгорело»: появились подробности пожара на Котельнической набережной в Москве

В пожаре на Котельнической набережной в Москве погибла 80-летняя женщина

Фото, видео: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc; 5-tv.ru

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Возгорание в «сталинской» высотке произошло в ночь на 26 января 2024-го года. На месте работают правоохранители.

Пожар, который произошел в квартире на втором этаже высотки на Котельнической набережной, унес жизнь 80-летней москвички. Как стало известно 5-tv.ru, предварительной причиной смерти называют отравление угарным газом.

Предположительно, возгорание началось из-за короткого замыкания в третьем часу ночи.

«Хозяйка не заметила огонь, так как спала — ее тело нашли на кровати. Лицо обгорело», — рассказывает источник 5-tv.ru.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По факту случившегося проводится соответствующая проверка, которая находится на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

Высотка на Котельнической набережной — одна из восьми «Сталинских» высоток, решение о строительстве которых было принято в 1947 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Якутии.