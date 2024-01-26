«Поразительный поворот судьбы»: как экономика США оказалась успешнее китайской

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Однако прогнозы были другие. Почему все изменилось?

Соединенные Штаты опередили Китай в гонке за первую экономику мира. По итогам 2023 года Вашингтон оказался сильнее Пекина. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, за прошедший год ВВП США вырос на 6,3% в номинальном выражении (без поправки на инфляцию), а Китая — на 4,6%. И такие показатели демонстрируют, что американская экономика выходит из пандемии ковида в лучшем положении, чем китайская. Это хорошо отражается на их фондовых рынках: акции Штатов достигли рекордных значений на этой неделе, тогда как бумаги КНР столкнулись с проблемами.

«Это поразительный поворот судьбы», — подчеркнул экс-глава китайского подразделения Международного валютного фонда Эсвар Прасад.

Удивление вызвало то, что Штаты вопреки прогнозам справились с ситуацией. Им в начале 2023 года многие пророчили впадение в рецессию после повышения Федеральной резервной системой процентной ставки для борьбы с инфляцией. При этом ожидалось, что Китай переживет стремительный подъем, ведь он открыл свою экономику для торговли после строгих карантинов во время пандемии.

Лидер Китая Си Цзиньпин сыграл немаловажную роль в ослаблении экономики страны. Отмечается, что он произвольно и авторитарно использует власть, особенно делал это в период пандемии. В результате у людей пропала уверенность в завтрашнем дне, и они начали копить наличные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных значений: 240 миллиардов долларов за минувший год. Разворот на восток стал одной из причин, по которой российская экономика стала первой в Европе.