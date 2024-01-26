Просто и вкусно: как правильно варить гречку

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

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Отныне крупа всегда будет рассыпчатой и особенно ароматной — запоминайте секрет.

Гречка — одно из самых популярных блюд в России. Она богата незаменимыми аминокислотами, а также содержит в себе легко усваиваемый белок и пищевые волокна, которые создают чувство сытости и выводят из организма шлаки.

Приготовить полезную крупу не составляет труда, однако немногие знают, как сделать ее рассыпчатой и по-настоящему вкусной. Секреты раскрывает utro.ru.

Качественно приготовленная гречка — результат настоящего мастера своего дела. Все дело заключается в некоторых деталях. Сперва необходимо как следует перебрать крупу, очищая от лишнего растительного мусора. Затем хорошо промыть ее под струей проточной воды — жидкость должна стать прозрачной.

После понадобится сковородка. Гречку нужно прокалить на протяжении трех-четырех минут. Так она сохранит особенный аромат даже после варки.

На один стакан крупы нужно рассчитывать около двух стаканов воды. Насыпьте гречку в кастрюлю с толстым и тяжелым дном и залейте водой. Варите ее в течение 15-20 минут после доведения до кипения на среднем огне, который важно сбавить сразу после того, как опустили гречку в кипяток.

Перемешивать кашу не стоит. Готовность можно определить легким способом — проведите ложкой по дну кастрюли. Если вода полностью испарилась, значит вкусное и полезное блюдо готово.

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