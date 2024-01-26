Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Следствие обвиняет его в шпионаже.

Арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича продлен еще на два месяца. Решение вынес Лефортовский суд Москвы.

Так, постановлением суда решено, что Гершкович пробудет в СИЗО до 30 марта текущего года.

О задержании сотрудника WSJ Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта 2023 года. Журналиста поймали с поличным в то время, как он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по подозрению в шпионаже, а 7 апреля репортеру предъявили официальное обвинение. Предполагается, что действовал журналист по указу Вашингтона. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американец Пол Уилан заявил о предательстве США.