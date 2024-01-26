Фото: 5-tv.ru

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Артистка исчезла с экранов на пике своей карьеры. Что произошло?

Актриса Наталья Вавилова 26 января 2024 года отмечает свой 65-летний юбилей. Знаменитой ее сделала роль Александры — дочери главной героини любимого советского фильма «Москва слезам не верит». О том, как сложилась жизнь артистки после выхода культовой картины — в материале 5-tv.ru.

Начало пути актрисы Натальи Вавиловой

Наталья Вавилова родилась 26 января 1959 года в Москве в семье дипломата и домохозяйки. Девочке пророчили карьеру отца, родители мечтали о том, чтобы она поступила в МГИМО, но жизнь сложилась иначе.

Когда ей было всего 14, красавицу с печальными глазами заметил помощника режиссера «Мосфильма» и тут же пригласил на пробы, где Вавилова произвела настоящий фурор. В итоге в столь юном возрасте не помышляющая об актерском поприще девочка снялась в фильме «Такие высокие горы».

После Наталью заметил режиссер Владимир Меньшов и пригласил ее в свой первый фильм «Розыгрыш». Тогда ей уже было 16 лет. Работа в кино ей понравилась, и она стала всерьез задумываться о карьере артиста. Правда, родители были не в восторге от новых стремлений дочери и даже посадили ее под домашний арест, надеясь, что скоро творческая «дурь» из головы выветрится.

Но даже строгий отец дрогнул после того, как Владимир Меньшов и знаменитый советский актер Алексей Баталов лично приехали домой к юной артистке, чтобы отпросить ее сниматься в новом проекте — «Москва слезам не верит». А Баталов и Вавилова потом встретились на съемочной площадке киношедевра, который получил «Оскар» и по сей день является одним из самых популярных фильмов того периода.

Трагедия актрисы Натальи Вавиловой

После выхода фильма «Москва слезам не верит» Наталья Вавилова проснулась знаменитой. Она поступила во ВГИК и продолжила активно сниматься, участвуя в создании таких лент как «Половодье», «Поезд вне расписания», «Бармен из «Золотого якоря», «Нас венчали не в церкви» и «Ученик лекаря».

Но карьера актрисы прервалась неожиданно — во время съемок в фильме «Николай Подвойский» с 27-летней Натальей произошел несчастный случай: артистка упала с лошади и повредила позвоночник.

«До начала фильма Наташа долгое время ходила на тренировки и прекрасно держалась в седле. Съемки проходили в Ярославле. На репетиции работник ипподрома по ошибке вывел другую лошадь, с больной спиной. От боли животное встало на дыбы и скинуло наездницу. Наташа получила травму позвоночника средней тяжести», — рассказывал супруг актрисы, режиссер Самвел Гаспаров.

К счастью, травма оказалась не столь серьезной, и через какое-то время Вавилова встала на ноги. Но к тому времени режиссер, который умолял ее не предавать инцидент огласке и обещал дождаться ее возвращения, заменил Наталью другой и спокойно продолжал съемки.

Разочарование в людях подкосило Вавилову, возможно, даже больше, нежели сама травма. Она погрузилась в депрессию, выйти из которой ей помог любимый. Он увез ее в путешествие по Европе, делая все, чтобы она пришла в себя.

По возвращению Вавилова сыграла еще в нескольких картинах, но прежний восторг от процесса уже не испытывала. И, хотя ей часто предлагали новые роли, ее последним фильмом стал «Дело Сухово-Кобылина», вышедший на экран в 1991 году.

Самвел Гаспаров ушел из жизни в 2020-м, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Детей в семье не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие киноляпы появляются в фильме «Москва слезам не верит».