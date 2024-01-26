Фото, видео: www.globallookpress.com / Melissa Lyttle; 5-tv.ru

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Что для этого необходимо и какие выплаты смогут получить хозяева?

В России хотят ввести налоговый вычет за лечение домашних животных. Как пишут «Известия», проект закона подготовила группа парламентариев.

У трети россиян питомцы болеют не реже раза в год. И люди тратят немалые деньги на их лечение и вакцинацию.

Кроме того, появление нового налогового вычета станет хорошим стимулом для регистрации кошек и собак. Эта мера поможет привлечь к ответственности хозяев животного, которое напало на человека.

Инициативу уже поддержали заводчики. Но экономисты сильно сомневаются, что в нынешних условиях государство будет делать такие налоговые послабления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума предложила приравнять животных к пассажирам после трагичной истории кота Твикса. Сейчас домашние питомцы при перевозке в транспорте, с юридической точки зрения, приравниваются к имуществу пассажира.