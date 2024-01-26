Нижегородские ученые научились выращивать кристаллы для медицинских лазеров

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В условиях борьбы с антироссийскими санкциями это потрясающая новость для науки и медицины.

Настоящий прорыв совершили нижегородские ученые. Специалисты научились выращивать кристаллы для медицинских лазеров, использующихся в лечении, например, онкологических заболеваний. Технология производства позволяет заменить импортные аналоги, стоимость которых в несколько раз выше.

Однако одной медициной областью применение отечественных кристаллов не ограничивается. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов все выяснил.

Год напряженных исследований — и в списке российских ноу-хау появилась еще одна прорывная технология. Вот эта деталь — так называемая ячейка Поккельса — нужна для современных лазеров. Она работает на особых кристаллах, которые раньше приходилось покупать за рубежом. Но ученые из Нижнего Новгорода смогли создать отечественные, которые оказались даже лучше иностранных аналогов.

«На данный момент все сырье, используемое для выращивания кристаллов, заменено на отечественного производителя. Подняли производство в Дзержинске с нашими партнерами и сделали высококлассный материал, качество которого не то, что не уступает, а более высокое, чем у зарубежных партнеров», — рассказал заведующий отделом оптических элементов лазерных систем Института прикладной физики РАН Артем Прохоров.

Чтобы воплотить идею в жизнь, рассказали в нижегородском Институте прикладной физики, потребовались дорогостоящие исследования. На многообещающую разработку ученым выделили государственный грант по нацпроекту «Наука». Помогли и российские производители медицинской техники. Ведь лазеры, которые могут создавать импульсы с разнообразными параметрами, используются, прежде всего, в медицине. Например, для хирургических операций.

«Для того, чтобы получить такой импульс, как раз нужна ячейка Поккельса, оптический ключ. Он помогает именно накапливать энергию и одномоментно ее из лазера испускать, генерировать», — пояснил директор по науке ООО «Мелситек» Олег Еремейкин.

Первую партию кристаллов опробовали на этом предприятии в Дзержинске. Здесь говорят, лазеры из отечественных комплектующих уже ждут в клиниках по всей России. А в перспективе такое оборудование можно будет поставлять и в другие страны — новейшие российские кристаллы оказались даже лучше зарубежных аналогов. В институте Нижнего Новгорода немало и других выдающихся разработок.

«У нас в отделе создан самый мощный в России лазер. Вот этот невзрачный на вид кристалл, усиливает излучение, проходящее через него в десять тысяч раз», — сообщил руководитель отдела силовой оптики Института прикладной физики РАН Андрей Шейкин.

А это дает безграничные возможности применять лазеры в самых разных областях. От той же медицины — например, для лечения онкологических заболеваний, до обнаружения взрывчатки внутри металлических конструкций. Причем, сферы использования отечественных лазеров постоянно расширяются. Особенно после введения антироссийских санкций.

«Стали понимать, где наши компетенции наиболее применимы, и каким образом наши приборы могут войти в этот рынок. Особенно сейчас, в условиях дефицита импорта и программ импортозамещения», — рассказал руководитель инновационного подразделения Института прикладной физики РАН Алексей Кириллов.

Но и это еще не все. В этом году специалисты из Института прикладной физики готовят сразу несколько проектов, которые, наверняка, тоже станут прорывными.