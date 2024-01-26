«Я пришел Родину защищать»: штурмовик «Бабай» рассказал о схватке с дроном ВСУ

Штурмовик с позывным «Бабай» рассказал про схватку с вражеским дроном в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Российский боец раскрыл секрет своей смелости.

Настоящей звездой стал российский штурмовик с позывным «Бабай» после того, как увернулся от вражеского дрона в зоне спецоперации. Кадры той легендарной схватки видела вся страна. Оказалось, что на счету нашего бойца в тот день был не один беспилотник-камикадзе. Два предыдущих он сбил на подлете из автомата.

«Моментально, быстро очень происходит», — рассказывает «Бабай».

«Что ты почувствовал?» — спросили у него.

«Спокоен был», — ответил военнослужащий.

«А почему ты такой смелый? Что тебя таким делает?» — задали ему следующий вопрос.

«Я пришел Родину защищать», — без раздумий заявил он.

Еще один коптер атаковал бойца сразу после известных кадров, но и из этой дуэли Бабай тоже вышел победителем. В своем подразделении он стал рекордсменом и, по сути, профессиональным истребителем дронов — всего уничтожил десять единиц.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ показало кадры работы БПЛА «Суперкам» на южно-донецком направлении.