Родная кровь: сын певицы Шер выдвинул против матери уголовное обвинение

TMZ: сын Шер отказался от опекунства матери и обвинил ее в похищении

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/STAR-MEDIA

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Помощь родному сыну для артистки обернулась страшными обвинениями.

Сын известной американской певицы Шер выступил против опекунства своей матери. Кроме того, Элайджа Оллман выдвинул против знаменитой родительницы серьезные обвинения. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Не так давно исполнительница направила в суд петицию о том, чтобы ее назначили опекуном Элайджи. В своем заявлении она указала, что он не в состоянии принимать серьезные решения — в том числе и финансовые — из-за своей серьезной и продолжительной зависимости от наркотических веществ.

В распоряжении сына Шер находится ежемесячная выплата значительной суммы денег, которую он получает по завещанию своего отца, легендарного музыканта Грега Оллмана. По мнению звезды, Элайджа не способен грамотно распоряжаться этими деньгами.

В ответ Оллман совместно со своей супругой Марианджелой Кинг подал в суд жалобу. Он утверждает, что не нуждается в опеке, так как больше не страдает наркотической зависимостью и в силе принимать трезвые решения, самостоятельно распоряжаясь выплатами.

Мужчина поддержал слова своей жены, которая ранее обвинила Шер в похищении супруга. По ее словам, минувшей осенью певица организовала похищение сына. Он был доставлен в медицинское учреждение в Мексике и насильно удерживался в реабилитационном центре два месяца.

Обвинение Шер категорически отрицает. Первое заседание по делу состоится 6 марта.

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