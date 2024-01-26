Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Возгорание случилось в три часа ночи.

Погиб человек при пожаре в высотке на Котельнической набережной в Москве. Возгорание произошло этой ночью — в три часа. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Вся информация уточняется и дополняется.

Высотка на Котельнической набережной — одна из восьми «Сталинских» высоток, решение о строительстве которых было принято в 1947 году. Восьмой должна была быть высотка в Зарядье, но ее не достроили, и самой близкой к кремлю оказалась именно та, что на Котельнической набережной.

В знаменитом доме 26 жилых этажей, а если считать технические, то 32. Здание было спроектировано архитектором Дмитрием Чечулиным. В 1960-1970-х годах он прослаился как строитель «коробок», к примеру гостиницы «Россия», или стоящей прям напротив высотки Библиотеки иностранной литературы. В народе даже возникло выражение «отчечулить Москву».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как насосная станция обрушилась в Оренбургской области, есть погибшие.