Раскрыта причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Саюталин
Александр Саюталин умер после продолжительной болезни
Фото: Кадр из сериала «Невский. Расплата за справедливость», реж. Игорь Драка, 2023 г.
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Актеру было всего 60 лет.
Причиной смерти известного актера театра и кино Александра Саюталина стала продолжительная болезнь. Смерть артиста подтвердили в группе компаний «ТеатрДом», с которой он сотрудничал.
О кончине Александра Саюталина стало известно несколько дней назад. Подробности длительного и серьезного заболевания не раскрываются.
«Ему было всего 60 лет. Для мужчины, мужа, отца — не возраст. Для артиста подобного уровня — самое время новых планов, больших целей», — выразили соболезнования в «ТеатрДоме».
Актер родился 26 октября 1963 года. В 1990 Саюталин окончил ЛГИТМиК, мастерскую Игоря Владимирова. Почти сразу после завершения учебы вошел в состав труппы театра имени Ленсовета.
Артист сыграл более 90 ролей. В список работ Саюталина вошли такие кинопроекты, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Замаячный» и многие другие. Одним из последних его проектов стал сериал «Невский».
Прощание со знаменитостью пройдет сегодня в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы (Пискаревский) в Петербурге.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин.