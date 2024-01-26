Раскрыта причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Саюталин

Фото: Кадр из сериала «Невский. Расплата за справедливость», реж. Игорь Драка, 2023 г.

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Актеру было всего 60 лет.

Причиной смерти известного актера театра и кино Александра Саюталина стала продолжительная болезнь. Смерть артиста подтвердили в группе компаний «ТеатрДом», с которой он сотрудничал.

О кончине Александра Саюталина стало известно несколько дней назад. Подробности длительного и серьезного заболевания не раскрываются.

«Ему было всего 60 лет. Для мужчины, мужа, отца — не возраст. Для артиста подобного уровня — самое время новых планов, больших целей», — выразили соболезнования в «ТеатрДоме».

Актер родился 26 октября 1963 года. В 1990 Саюталин окончил ЛГИТМиК, мастерскую Игоря Владимирова. Почти сразу после завершения учебы вошел в состав труппы театра имени Ленсовета.

Артист сыграл более 90 ролей. В список работ Саюталина вошли такие кинопроекты, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Замаячный» и многие другие. Одним из последних его проектов стал сериал «Невский».

Прощание со знаменитостью пройдет сегодня в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы (Пискаревский) в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Саюталин.