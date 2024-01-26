Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прибыл во Внуково

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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При этом одного из четверых пассажиров сразу повезут в больницу.

Выжившие при крушении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане россияне прибыли в Москву. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из аэропорта Внуково.

При этом одного из четверых пассажиров сразу повезут в больницу. Дело в том, что «он маломобильный».

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах Афганистана.

На его борту находилось несколько россиян. Воздушное судно летело из Таиланда в Москву — пилоты перевозили тяжелобольную женщину.

В Кабул отправили четверых выживших при крушении россиян. Еще двое граждан страны при инциденте погибли.

У эксплуатировавшей самолет компании не было сертификатов для полетов. Следователи уже возбудили уголовного дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что из самолета Falcon 10, который разбился в горах Афганистана, украли 1,2 миллиона долларов.