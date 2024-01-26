Бывший муж Бритни Спирс требует компенсацию за ее неадекватное поведение

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Экс-супруг знаменитости считает, что сильно пострадал от ее перепадов настроения в период брачной жизни.

Бывший муж американской певицы Бритни Спирс Сэм Асгари требует денег за испытания, которые пришлось выдерживать его психике в период брака. Фитнес-тренер считает, что экс-возлюбленная должна компенсировать его «ущерб» долларами. Об этом сообщается в материале издания Us Weekly со ссылкой на источник. Инсайдер не знает, сколько денег хочет получить спортсмен. Однако, по его словам, Асгари убежден, что Спирс должна расплатиться с ним за свои постоянные перепады настроения.

«Сэм считает, что ему следует получить должную компенсацию за все, через что он прошел с Бритни. Точная сумма, которую он хочет, держится в секрете, но он недоволен тем, что предложили Бритни и ее команда», — сказал информатор.

Сэм Асгари, судя по всему, и без компенсации живет лучше, чем когда-либо. В начале января он позировал перед фотографами на красной дорожке мероприятия Young Hollywood & the Breakout Stars of 2023 («Молодой Голливуд и звезды-прорывы 2023 года») в Лос-Анджелесе. Три дня спустя таблоиды сообщали, что он использовал фамилию бывшей жены, чтобы пробиться к Брэду Питту и сфотографироваться с ним на выставке в галерее Hills.

Бритни не в восторге, что Асгари все еще использует связь с ней, чтобы получать приглашения на мероприятия индустрии и общаться с голливудской элитой. Особенно неприятно это в связи с затянувшимся юридическим бракоразводным спором. Спирс и Асгари подписали железный брачный договор перед свадьбой, но теперь источники утверждают, что Асгари хочет больше денег.

Сообщается, что Бритни платила за аренду роскошной квартиры Сэма после их расставания, но теперь одумалась. По словам инсайдера, исполнительница устала от манипуляций и настойчивых намеков на выписку очередного крупного чека. Она хочет придерживаться договора и считает, что это все, на что Асгари имеет право. Это больная тема для звезды. В 2022 году команда юристов Спирс заявила, что ее отец Джейми заплатил себе не менее шести миллионов долларов, когда был опекуном, и потратил более 30 миллионов долларов из ее доходов на судебные издержки, связанные опекунством.

«Бритни до сих пор глубоко возмущена тем, сколько денег некоторым членам семьи удалось отобрать у нее за эти годы», — говорит источник.

После развода с Кевином Федерлайном в 2007 году Спирс заплатила ему 1,3 миллиона долларов, он также получает от бывшей 40 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов на двух своих сыновей, 18-летнего Шона и 17-летнего Джейдена, которые живут с ним на Гавайях. И вот к большому списку добавился Асгари. Он считает, что имеет право на большее, чем положено по контракту. Потому что не раз жена оскорбляла его и «могла быть жестокой», вымещая свой стресс. Она также обвинила Асгари в выкидыше в мае 2022 года, сказав ему, что она «потеряла ребенка, потому что супруга никогда не было дома».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Бритни Спирс оказалась в черном списке сети отелей. Селебрити запрещено появляться на территории, снимать номера и приходить на косметологические процедуры.