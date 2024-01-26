Открытие сделали в Китае: три чашки этого напитка в день возвращают молодость

Фото: www.globallookpress.com / Nano Calvo

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Что удалось выяснить ученым в ходе исследования?

Чай, выяснили китайские ученые, помогает бороться со старением, снижая биологический возраст человек при регулярном употреблении. Об этом пишет журнал The Lancet Regional Health — Western Pacific.

Специалисты в течение двух лет вели наблюдения за участниками и собирали данные об их биологическом возрасте. Всего в исследовании приняли участие 5998 человек из Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет и 7931 человек из Китая в возрасте от 30 до 79 лет.

Одна из ведущих авторов исследования И Сян отметила, что употребление примерно трех чашек чая в день или шести-семи граммов заварки может оказать омолаживающее действие. Специалист предположила, что это случается благодаря веществам и активным соединениям, которые в большом количестве содержатся в чае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чай в пакетиках — удобное изобретение для быстрого приготовления всеми любимого напитка. Чашечка чая может сделать день лучше, но не все сорта так безобидны, как кажется.

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин сообщает, что сорта чая, расфасованные в индивидуальные пакетики пирамидальной формы, могут спровоцировать онкологические заболевания.