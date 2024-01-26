Удар без промаха: «Гвоздика» помогла нашим бойцам добиться очередной победы

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Поступившая в распоряжение российских военных новая установка не оставила украинским националистам ни единого шанса на спасение.

Бойцы группировки «Восток» предприняли новую успешную попытку оттеснить врага на южнодонецком направлении. Проведению успешной операции поспособствовали погода, которая не позволяет боевикам запускать в небо дроны и поступившая на вооружение новая техника. Корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал на передовой и воочию увидел работу экипажей самоходок «Гвоздика».

Поступившие на вооружение российских солдат самоходные установки отличаются превосходной проходимостью, но имеют свои нюансы. Если пешком солдаты вынуждены буквально пробираться в этой местности, то автоматизированные гусеницы более маневренны, но превращают территорию в месиво, которое нужно преодолеть как можно быстрее.

В столь сложных погодных условиях у российских бойцов есть всего несколько минут, чтобы занять позицию, навести пушки на цель и открыть огонь.

«Самоходка успешно паркуется в лесополосе так, что видно лишь дуло. Снаряд заряжен и отправляется по позициям противника!» — описывает все преимущества работы «Гвоздики» на местности Левин.

Присутствие надежной самоходной установки помогает разведчикам не только укрепить позиции, но и своевременно отследить поползновения врага.

«Тут есть траншея, которую украинские солдаты продолжают укреплять прямо на глазах у наших разведчиков. С коптера наблюдают и отличный ориентир рядом — ЛЭП. Точнее, то, что осталось от столбов… По ним корректируют артиллеристов группировки «Восток“», — объясняет спецкор.

Пара точных выстрелов, и позиции врага поражены: бойцы принимают поздравления.

Как объясняет журналистам военнослужащий 29 армии группировки «Восток» с позывным Сувар, работа «Гвоздики» позволяет успешно нейтрализовать сразу несколько ключевых позиций врага.

«(Успешно бьем — Прим.ред) по опорным пунктам, по легкобронированной технике, по живой силе противника», — рассказывает он.

Несколько серий беглого огня со стороны ВС РФ, и самоходка уходит обратно в туман, чтобы не было воздействия противника. В командовании объясняют: такой маневр позволяет сберечь «железо» и личный состав. Потому что технику получить новую армия может, а на кону стоят судьбы обученных людей.

Благодаря грамотному вооружению и слаженной работе, российская армия активно теснит ВСУ на Южно-Донецком направлении. Боевики активно сдают позиции в окрестностях села Новомихайловка неподалеку от освобожденной Марьинки.

«Третий выстрел — финальный на данный момент. Ну а теперь проверка главного качества самоходной установки: ее мобильность, маневренность. Поскорее нужно уезжать!» — комментирует маневры российских солдат спецкор.

После всех этапов техника торопится в относительно безопасный район. Экипаж сможет немного перевести дух в ожидании новых целей.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойцы ВС РФ плотным огнем оттеснили ВСУ на артемовском направлении.