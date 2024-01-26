Позывной «Король»: ас из Тулы держит в страхе боевиков под Артемовском

Тульский десантник в одиночку уничтожил более 100 боевиков ВСУ с помощью БПЛА

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Коптеры под его управлением залетают прямо в блиндажи противника.

Ас беспилотной авиации с позывным «Король» держит в страхе противника на артемовском направлении. Десантник из Тулы ликвидировал там уже более 100 украинских боевиков с помощью дронов-камикадзе.

Коптеры под его управлением залетают прямо в блиндажи боевиков ВСУ, как бы глубоко они не прятались. Помимо живой силы врага, боец ВДВ уничтожил уже более 20 единиц вражеской техники, в том числе натовского образца. За отличное выполнение боевой задачи нашего рекордсмена наградили Георгиевским Крестом IV степени.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские артиллеристы уничтожили склад и минометный расчет ВСУ под Херсоном.