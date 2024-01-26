«Лучше бы пресс качала»: Муцениеце спустила хейтеров с небес на землю

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость призналась, что ее очень огорчает мизогиния, ненависти со стороны незнакомок в соцсетях она не понимает.

Актриса Агата Муцениеце к 34 годам расцвела. После развода мама двоих детей пережила новый виток карьеры, ее стали приглашать в разноплановые проекты и даже кабаре-шоу.

Над физической формой артистка работает активно — нужно соответствовать ролям роковых леди. Довольная своей внешностью звезда стала все чаще делиться с подписчиками в соцсетях откровенным контентом.

Декольте все глубже, купальники на отдыхе все более открытые. Одни восхищаются красотой Муцениеце, другие резко критикуют ее за демонстрацию «лишнего».

Однако сама актриса скромнее быть уже не хочет. И даже когда ждет очередную волну хейта, публикуя новое фото, все равно выполняет задуманное — вопреки ненавистникам.

Она понимает, что отчасти провоцирует людей на бурную реакцию, но не планирует менять свои вкусы и контент из-за недоброжелательной части аудитории. Вместе с коллегой по цеху Ренатой Пиотровски Агата решила провести разбор самых неприятных комментариев в соцсетях.

«На фоне такого поведения ваша красота меркнет и обесценивается», — написала подписчица под видео, на котором Муцениеце позирует в открытом боди.

Актриса, прочитав мнение, пришла к выводу, что причина не в излишней откровенности кадра — дело в обыкновенной зависти. Звезда отметила — она делает то, что хочет, в том числе показывает свое тело.

Другим тоже хотелось бы демонстрировать свою красоту, но им страшно. Вот они и находят выход — осудить того, кому хватает смелости на самолюбование.

Так что для злопыхателей у нее один совет. Им просто нужно решиться и записать такое же дерзкое видео с собой.

Нередко Муцениеце делают замечания, связанные с ее материнским статусом. Сексуальные образы и фотосессии в подобном стиле, по мнению некоторых, не подходят женщине, которая растит детей — якобы так она подает дурной пример.

Таким моралистам актриса посоветовала научиться проходить мимо. Если не нравится контент — можно просто пролистнуть или отписаться, а время, которое тратится на написание комментария, потратить на что-то полезное.

«Лучше бы она эти буквы потратила на другое. Вот вместо того, чтоб столько печатать, печатать, печатать… Лучше бы она пресс покачала», — заявила Муцениеце.

Хейтерам, по собственным словам, актриса благодарна. Они уделяют ей много внимания, жертвуют временем.

Скорее всего, полагает звезда, так пользователи сети выражают свою любовь. Просто они не умеют по-другому показывать чувства.

Ранее 5-tv.ru выяснял, что происходит в личной жизни Агаты Муцениеце после громкого развода с Павлом Прилучным.