Полянский назвал параноидальным выступление Украины в Совбезе ООН

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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По мнению российского дипломата, заявления Украины по сбитому Ил-76 с военнопленными несостоятельны.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский вступил в словесную баталию с коллегой из Украины Кристиной Гайовишин в ходе заседания Совбеза ООН по факту крушения самолета Ил-76.

Гайовишин в ходе своей речи попыталась обвинить Россию в том, что Москва не обеспечила безопасность борту, а также не проинформировала Киев об обмене.

«Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно как всегда параноидальное и бредовое», — заявил он.

Полянский добавил, что его украинская коллега, по всей видимости, получила от Киева только одну установку — врать и выгораживать.

Заместитель постпреда РФ при ООН подчеркнул, что Украина была проинформирована об обмене военнопленными, а также заведомо получила списки своих граждан, которые должны были вернуться на родину.

«Я не услышал в ее выступлении ничего, что говорило бы о том, что это не они», — заметил в беседе с журналистами после совещания Полянский.

Борт Ил-76 выполнял запланированный рейс 24 января и перевозил украинских военнопленных, как ранее сообщили в Министерстве обороны России. По версии МО РФ, украинские боевики сбили самолет из из зенитного ракетного комплекса (ЗРК).

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

Представители региональных властей отметили героизм экипажа, ведь уже после попадания по самолету, летчики увели его от населенного пункта.

СК завел дело о теракте после крушения, на месте трагедии работают криминалисты. На обломках самолета обнаружили множество отверстий, оставленных поражающими элементами ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса. Часть фрагментов застряли в обшивке, однако остальные пробили ее насквозь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина пытается выкрутиться после трагедии с Ил-76.