В США скончалась порноактриса и модель Джесси Джейн

Фото: www.globallookpress.com / Marcel Thomas

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Актрису нашли мертвой вместе с ее бойфрендом.

Американская порноактриса Джесси Джейн (настоящее имя Синди Тейлор) умерла в возрасте 43 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело звезды «фильмов для взрослых» было найдено в ее доме вместе с телом ее бойфренда.

Источник издания уточнил, что полиция нагрянула в дом Джесси Джейн после сообщения от начальника ее бойфренда, который не появлялся на работе уже несколько дней.

По предварительной версии, знаменитость умерла от передозировки наркотиков, однако точная причина смерти на данный момент неизвестна. Расследование продолжается, окончательное решение о причинах смерти вынесет судебно-медицинская экспертиза.

Наибольшую известность звезде «фильмов для взрослых» принесла серия картин «Пираты», которая является оммажем на фильмы франшизы «Пираты Карибского моря», но не только порноиндустрия принесла славу американской звезде.

Известную модель и порноактрису часто приглашали вести мероприятия. Фото: www.globallookpress.com / Marcel Thomas

Она на волне успеха создала свой бизнес, продавая популярную серию секс-игрушек, а играла не только в порнофильмах. Джесси Джейн исполнила эпизодические роли в фильме «Старски и Хатч» и была приглашенной звездой драматического сериала HBO « Красавцы».

Более того, модель работала ведущей многих шоу и премий. После завершения карьеры Джесси перешла в Playboy, где работала ведущей популярного шоу под названием «Ночные звонки». Также Джесси Джейн занималась журналистикой: она вела колонку австралийского мужского журнала Ralph, отвечая на письма читателей, а также работала редактором журнала о музыке Rock Confidential.

Джесси Джейн была в браке всего один раз, семейное счастье длилось 12 лет. В браке у порнозвезды родился сын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как русская порноактриса Ева Элфи научила Запад заниматься сексом.