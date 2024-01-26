«Граничит с извращением»: Бледанс осудили за поцелуи с «солнечным» сыном

Актрису Бледанс раскритиковали за поцелуи с сыном в соцсетях

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; Instagram* / bledans; 5-tv.ru

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Актриса воспитывает ребенка с синдромом Дауна — кто-то считает, что ее методы являются спорными.

Актриса Эвелина Бледанс в очередной раз стала объектом жесткой критики. На этот раз причиной стало видео, на котором она обнимает и целует сына Семена.

У знаменитости двое детей — старший, Николай, уже взрослый, он живет за рубежом. Младший — Семен, ему 12 лет, он родился с синдромом Дауна.

Звездная мама отдает много сил воспитанию мальчика, всесторонне развивает его, пропагандирует инклюзию для детей с особенностями развития. Между артисткой и ее ребенком теплые и нежные отношения.

Многие подписчики в социальных сетях восхищаются актрисой. Бледанс разведена с отцом ребенка, много работает, совмещая карьеру и материнство, не забывая и о себе.

Так, недавно 54-летняя звезда прошла курс омоложения в элитной клинике. Она стройна, активна, заботлива, но этого, судя по всему, недостаточно.

Пользователи сети то судят ее в излишней откровенности, то винят в выставлении напоказ особенностей сына, то указывают на ее собственные странности. Одну из таких «странностей» фолловеры увидели в ролике, который звезда записала во время заграничного отдыха.

В ностальгии по отпуску Бледанс поделилась видео — на нем они с сыном стоят перед зеркалом в одинаковых халатах, обнимаются, дурачатся, а потом целуются — в губы. Это многие пользователи социальных сетей назвали из ряда вон выходящим поведением.

«Под этой пальмой мы провели немало счастливых минут. Но наш климат суров. Семка не выдержал перепада температуры и слез болеть. Поддержите своими сердечками, чтоб скорее поправился. Да и я что-то приехала с репетиции и захандрила. На видео мы беззаботные и здоровые», — написала Бледанс.

Но в ответ получила не поддержку, а сотни оскорбительных комментариев.

«С ребенком в засос целуется. Она в нем мужчину видит, неадекватное поведение»;

«Это уже граничит с извращением… Какая-то очень тонкая грань и все»;

«Странно выглядит все это. Что-то не совсем здоровое»;

«После этого видео меня подтошнило. Ребенок ласкает маму и стонет, мама целует его в засос… Может, вы ему предлагаете и по-другому вас ласкать? Он растет, он захочет больше, поверьте», — пишут комментаторы.

Тема нежности между родителями и детьми нередко вызывает споры. Мамы и папы по-разному смотрят и на поцелуи: одни не видят в них ничего зазорного, другие выступают категорически против, приписывая им сексуальный подтекст.

При этом и нормотипичные дети, и дети с особенностями развития являются индивидуальными. Некоторым необходим физический контакт, другие в «обнимашках» не нуждаются.

Защитники Бледанс указывают на этот факт, а сама она не вступает в конфликты с хейтерами. Самые едкие комментарии она терпеливо проигнорировала, поблагодарив каждого, кто ее поддержал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Бледанс жестко раскритиковали за видео в бикини.

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