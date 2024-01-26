США отказали дипломатам России в участии в заседании Международного совета по зерну

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Переговоры должны были пройти 24 января в Новом Орлеане.

Российские дипломаты не смогут принять участие в заседании Международного совета по зерну, так как им отказала американская сторона. Об этом сообщило посольство России в США в Telegram-канале.

Переговоры должны были пройти 24 января в Новом Орлеане. Дипломаты назвали такое решение принимающей страны «вопиющим случаем», подчеркнув, что США с легкостью могут нарушить свои же обязательства.

«При этом препоны для российского присутствия на мероприятиях, знаковых с точки зрения истории российско-американских отношений, как будто стали нормой. В их числе посещение объектов русского историко-культурного наследия», — отметили в ведомстве.

Также дипломаты призвали американскую сторону пересмотреть свою позицию. Только такой подход позволит эффективно решать волнующие весь мир проблемы.

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