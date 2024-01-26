Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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О чем всегда должны помнить зарубежные страны?

Россия не планирует нападать на страны Запада, ее военная доктрина направлена исключительно на оборону. Об этом в интервью L'invité заявил французский историк Эммануэль Тодд.

«Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», — отметил он.

Однако, если перед Россией возникнет угроза, из-за превосходства стран НАТО в демографии и численности населения ей придется нанести превентивный удар тактическим ядерным оружием, считает Тодд. При этом, отмечает он, нужно быть «сумасшедшим», чтобы говорить, что Кремль имеет планы по захвату всего мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров прояснил позицию России по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, однако их предметом не должно быть сохранение у власти нынешних руководителей Незалежной.