Опубликованы первые результаты расследования крушения Ил-76
СК: сбитый самолет Ил-76 подвергся зенитной ракетной атаке с территории Украины
Фото: ТАСС
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Кто причастен к теракту?
Сбитый российский самолет Ил-76, перевозивший военнопленных, был поражен ракетой, запущенной с территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил СК России.
«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к совершению этого террористического акта», — отметили представители ведомства.
На обломках самолета обнаружили множество отверстий, оставленных поражающими элементами ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса. Часть фрагментов застряли в обшивке, однако остальные пробили ее насквозь.
На борту самолета находились 65 украинских пленных. Боевиков везли на обмен.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская сторона опровергла свою причастность к теракту. Таким заявлением поделился заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.