Вы не поверите, сколько: раскрыт гонорар актера Петрова за съемочный день

Продюсер Новицкая: актер Петров получает до 250 тысяч рублей за съемочный день

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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Все российские режиссеры «хотят» звезду. Как ему это удается?

Александр Петров — едва ли не самый востребованный и высокооплачиваемый актер в России. Заполучить в свой проект именно этого артиста мечтают буквально все серьезные — и не очень — режиссеры страны.

И, хотя вокруг имени звезды и ходят шутки, мол, Петров появляется в каждом значимом фильме и его уже слишком много на экране, ситуация не меняется. Кинодеятели продолжают приглашать знаменитость на кастинги, которые он успешно проходит.

И они готовы платить ему большие деньги. В интервью изданию «Страсти» о феномене Петрова порассуждала продюсер Дарья Новицкая.

Она отметила, что режиссеры любят работать с артистом, ценят его за профессионализм и умение перевоплощаться. Новицкая также раскрыла гонорар звезды за один съемочный день.

Внушительная сумма оправдывается очень просто. Присутствие в фильме Петрова практически гарантирует коммерческий успех картины, а также внимание публики и прессы.

«О доходах Александра можно только догадываться, но, говорят, что один съемочный день актера стоит порядка 200-250 тысяч рублей», — сказала продюсер.

Как заметила Новицкая, совсем без критики карьера Петрова не обходится. У него масса поклонников, но далеко не все безусловно восторгаются его талантом.

Нередко артиста осуждают за однотипность персонажей — как будто в каждом фильме он играет самого себя. Но режиссеры этого точно не боятся, так как узнаваемость героев Петрова играет им на руку.

Не нужно менять артисту внешность, выдумывать новую манеру говорить и двигаться. Все уже есть в «заводских настройках» и прекрасно работает.

«Это не хорошо и не плохо, это просто особенность актера… Но там, где это необходимо, он меняется. В мировом кинематографе есть много артистов, которые известны кардинальной сменой образов, у Петрова же другой подход. Его герои узнаваемые и органичные, за ними интересно наблюдать», — заключила продюсер.

Петрову 25 января исполнилось 35 лет. К своим годам он успел сыграть много запоминающихся ролей, а еще расстаться со статусом звездного холостяка.

Осенью артист женился, хоть и не без скандала — не у дел осталась бывшая возлюбленная Стася Милославская, несколько лет ждавшая предложения руки и сердца. Через три месяца после расставания актер публично заявил о женитьбе, чем немало удивил и даже расстроил некоторых коллег — например, актриса Кристина Асмус разорвала с ним дружбу.

Ранее 5-tv.ru писал о лучших ролях Александра Петрова.