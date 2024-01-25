Системы ПВО сбили две ракеты над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Что известно о новой попытке Украины атаковать регионы России?

Дежурные средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сегодня около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области.