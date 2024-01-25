Песков: Россия заранее уведомила Украину о перевозке пленных

Фото, видео: Владимир Смирнов / ТАСС; 5-tv.ru

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Все заявления о том, что власти Украины не были проинформированы о предстоящем обмене — лишь попытка оправдаться.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в вопросе крушения Ил-76 следует ориентироваться на тезисы российской стороны.

«Здесь я предлагаю все-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Именно наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», — сообщил Песков в беседе с корреспондентом «Известий».

Борт Ил-76 выполнял запланированный рейс 24 января и перевозил украинских военнопленных, как ранее сообщили в Министерстве обороны России. По версии МО РФ, украинские боевики сбили самолет из из зенитного ракетного комплекса (ЗРК).

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский.

Представители региональных властей отметили героизм экипажа, ведь уже после попадания по самолету, летчики увели его от населенного пункта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в мире отреагировали на крушение Ил-76 в Белгородской области.