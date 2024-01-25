«Сами думать не умеют»: как на самом деле мужчины относятся к слабым женщинам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

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Беспомощные дамы и сильные кавалеры — излюбленный дуэт романтичных историй прошлого века. Что же изменилось в нынешнем столетии?

Существует мнение, что мужчины предпочитают слабых женщин, чтобы выглядеть на их фоне еще более внушительнее и вообще чувствовать себя победителем. Однако в реальности дела обстоят несколько иначе: зачастую единственное чувство, которую вызывают слабые дамы — у представителей противоположного пола — это отвращение. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал клинический психолог, специалист по супружеским и семейным отношениям Ренат Петрухин.

Сила — в правде

По словам эксперта, важно быть не сильным или слабым, а быть, в первую очередь, собой.

«Женщина по своей природе не слабее мужчины, она другая. Она сильна в своем женском. Мужчина силен в своем мужском. И важно собой быть, важно отличать мужское и женское, не перемешивать. Когда человек пытается быть кем-то другим, занять чужое место в жизни, он расщепляется и становится слабым, так как это не его место и не его сила», — указывает психолог.

При этом Ренат Петрухин отмечает, что женщины, которые из кожи вон лезут, чтобы доказать свою силу и значимость для возлюбленного — тоже весьма сомнительное зрелище. Так они демонстрируют свой комплекс неполноценности, который в итоге может перерасти в комплекс превосходства.

«Кому и что они доказывают, понятно только им. Вечные борцы с собой и с мужчинами, которые разрушают сами свою жизнь и отношения», — считает эксперт.

Слабость — это не беспомощность

Психолог напоминает, что не стоит путать слабость с беспомощностью.

«Беспомощность — это проблема. Это такое усвоенное мышление, когда человек не осознает свои силы, это недостаток адаптации к жизни. Человек есть, но ресурсов полноценно жить не накопил, не сформировал. И тогда он как автономная самостоятельная личность не реализуется и не идет к своим целям. Остается зависим, сам думать не умеет, и не знает, что с собой делать. И другие люди не видят его взрослые личности, с кем можно строить взрослые и полноценные отношения», — объясняет специалист.

Такие беспомощные люди ищут других только для того, чтобы переложить ответственность с себя и питаться чужими ресурсами. Именно женщин мужчины и не любят.

Социальная слабость

Женщины, которым нужен не муж и полноценный партнер, а некий «папочка», зачастую не могут создать нормальную семью как раз потому, что мужчин такие не привлекают. Психолог называет подобных дам социально слабыми.

«Их для взрослых и полноценных отношений мужчины не выбирают. У них нет пока взрослой, автономной самостоятельной личности. Они не умеют сами думать, сами себя направлять, не знают своих ценностей и не имеют ориентиров. И никто не захочет для них быть папкой или мамкой, родителем. Мужчина хочет быть мужчиной рядом с женщиной. И выбирает в отношения женщину, а не ребенка», — отмечает специалист.

Ренат Петрухин добавляет, что такие беспомощные женщины нередко сходятся с мужчинами такого же типа, но далеко не всегда развиваются вместе и стремятся к лучшему — довольно часто они начинают винить партнера во всех своих неудачах и проблемах. А это, как минимум, несправедливо.

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