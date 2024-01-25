Выглядит ровесницей своей дочери: как Любовь Успенская готовится 70-летию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В день рождения знаменитость намерена выйти на сцену и показать похорошевшую себя.

Любовь Успенская, несмотря на свои немолодые годы, готова дать фору любым современным звездам. Внешне певица не соответствует своему возрасту от слова совсем.

Как пишет сайт 7Дней.ru, после нескольких пластических операций звезда отечественной сцены вновь занялась своим лицом — провела ряд манипуляций. Теперь она выглядит не старше собственной 34-летней дочери Татьяны Плаксиной, хотя буквально через пару недель отпразднует 70-летие.

Свой юбилей она планирует отмечать на сцене. 24 февраля в столичном Crocus City Hall состоится большой праздничный концерт Успенской, к которому сегодня полным идет подготовка.

«В этот день вы сможете первыми услышать много новых песен и неожиданных дуэтов, ну и, конечно же, попеть вместе со мной уже полюбившиеся вам композиции. Это будет масштабно и феерично, я вам обещаю», — сообщает певица.

Вряд ли концерту сможет помешать даже суд с Филиппом Киркоровым, который обиделся на Успенскую за ее слова в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей.