Путин с теплой улыбкой поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем
Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Президент также сделал важное объявление относительно стипендии.
Президент России Владимир Путин поздравил всех студентов, аспирантов и преподавателей с Татьяниным днем. Заявление об этом он сделал в ходе встречи с учащимися университета имени Иммануила Канта в Калининграде.
«Цель нашей встречи в таком формате поздравить вас с вашим праздником, с днем российского студенчества, поздравляю вас. Всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей, да и выпускников», — сказал глава государства в начале встречи.
Путин подчеркнул, что сейчас России активно развивается, а мир находится в стадии фундаментальных изменений. И речь здесь идет как о политической сфере, так и мироустройстве, многополярности, технологиях.
Сегодня, 25 января, Владимир Путин прилетел в Калининград для встречи в Татьянин день со студентами университета имени Иммануила Канта. После этого состоится социально-экономическое совещание.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал причину поездки Путина в Калининград. В частности, он рассказал, связан ли этот визит с Североатлантическим альянсом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объявил о повышении президентской стипендии до 30 тысяч рублей.