Даванков обсудил качество детского питания на встрече с многодетными родителями в Томске

Даванков обсудил качество детского питания на встрече с родителями в Томске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian State Duma; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В частности, о необходимости выплат тем, у кого школьники находятся на домашнем обучении.

Кандидат в президенты от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков сегодня в Томске. Он встретился с многодетными родителями региона, речь шла о поддержке семей.

В частности, о необходимости выплат тем, у кого школьники находятся на домашнем обучении. Кроме того, обсудили качество детского питания.

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов в Оренбурге почтил память погибших в Белгородской области пилотов Ил-76 — возложил цветы к памятнику летчикам.

Сейчас 11 человек претендуют на высший пост страны. Трехдневное голосование пройдет в середине марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК поступили подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего президента Владимира Путина на выборах. Волонтеры привезли 95 коробок с документами.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.