Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/newsbelgorod; 5-tv.ru

На вторые сутки после убийства своих же соотечественников Владимир Зеленский сподобился выступить с заявлением.

На месте крушения Ил-76 в Белгородской области найдены оба черных ящика. Бортовые самописцы уже у следователей.

А в пятницу их спецрейсом доставят в Москву, где ими займутся уже эксперты лаборатории Минобороны. Все последние данные — у корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

В течение ближайших суток снег с дождем будет заваливать Белгородскую область и окрестности Яблоново, где был сбит Ил-76. Но и в ненастье эксперты вынуждены трудиться под открытым небом на месте крушения.

Разлет обломков и останков тел в радиусе трех километров. Главное — найдены оба черных ящика.

А, значит, картина крушения, и последние переговоры членов экипажа будут восстановлены в мельчайших подробностях. Прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.

Они находились в хвостовой части самолета, их состояние хорошее. Бортовые самописцы уже у следователей, а в пятницу их спецрейсом доставят в Москву, где ими займутся уже эксперты лаборатории Минобороны.

Список имен погибших членов экипажа известен. Шесть человек: командир Станислав Беззубкин, помощник командира Владислав Чмирев, штурман Алексей Высокин, бортинженер Андрей Пилуев, борттехник Сергей Житенев и бортрадист Игорь Саблинский.

Все они служили в Оренбурге. На входе в авиагородок местные жители создали стихийный мемориал, люди несут к памятнику цветы.

Сразу после того, как ВСУ сбили самолет с военнопленными, который двигался по обоюдно согласованному гуманитарному коридору, наши дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Но Париж на правах председателя перенес его на сутки.

«Франция отклонила нашу просьбу о проведении срочного заседания Совбеза ООН. В явной попытке прикрыть своих клиентов из киевского режима она соглашается назначить встречу только на завтра на 17:00», — сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Французский отказ и попытки затянуть разбирательство можно вполне понять, считают эксперты. На днях высокоточными ударами наших ВКС в Харькове были уничтожены легионеры, в том числе и высокопоставленные офицеры Пятой республики.

По данным нашего Минобороны, как раз из Харьковской области и был нанесен удар по российскому самолету с пленными ВСУ.

«Вероятно, приказ сбить самолет был отдан офицерами НАТО. Я не верю, что украинцы хотели намеренно сбить этот самолет. Они знали, что он перевозит украинских военнопленных. Думаю, это месть со стороны некоторых стран НАТО, возможно Франции, потому что, как мы знаем, недавно российские ракеты попали в здание, которое служило базой для французских наемников», — отметил политолог Джон Вароли.

Киевский режим по-прежнему в растерянности и судорожно пытается выкрутиться из ситуации кровавого конфуза, за который они несут полную ответственность. Пытается списать все на Россию, обвинить в провокации, но выглядит это жалко.

«Цель очевидна — они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства», — заявил глава ВВС Украины Николай Олещук.

На вторые сутки после убийства своих же соотечественников Владимир Зеленский сподобился выступить с заявлением. Косил взгляд на суфлер с заготовленной речью, главный смысл которой — Украина хочет международного расследования.

Хотя на расследовании настаивала в первую очередь наша сторона. По предварительным данным, Ил-76 сбили либо из установки Patriot, либо IRIS-T.

Госдума готовит обращение к конгрессу США и бундестагу. Но вряд ли там будут спешить с ответом.