«Перевели на 50 языков»: музыкальный критик назвал самые знаковые песни Высоцкого

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Mekler

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Великий автор-исполнитель своей музыкой создал целую вселенную для миллионов кумиров.

Сегодня, 25 января, легенде отечественного искусства Владимиру Высоцкому исполнилось бы 86 лет. Музыкант навсегда остался в сердцах людей. Его песни слушают по всему миру. Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал о самых знаковых и мощных композициях великого барда в беседе с изданием NEWS.ru.

Творчество музыканта многогранное. Каждый найдет в нем что-то свое. Композиции Высоцкого затрагивают душу и лечат разбитое сердце. Особенно критик Бабичев выделяет песни, в которых очень глубокий смысл: «Охота на волков», «Он не вернулся из боя», «Песня о друге», «Я не люблю». Последние две, на его взгляд, необыкновенны.

«Песня о друге» из фильма «Вертикаль» — одна из знаковых композиций Высоцкого, «Я не люблю» — очень сильная песня с очень сильным текстом, на каком бы языке она ни звучала, я слышал, что ее перевели на 50 языков», — считает эксперт.

Композиции барда звучат сильно и под гитару, и в современной аранжировке. Есть лирические баллады, есть мощные, экспрессивные, с мощным гитарным боем, сильные, быстрые композиции. Каждая без сомнения уже нашла и продолжает находить своего слушателя.

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