Следы преступления: что нашли на месте крушения Ил-76 под Белгородом

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Находку вскоре отправят на экспертизу.

Специалисты нашли на месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области элементы, которые, вероятно, принадлежат зенитной управляемой ракете. Предположительно, она и поразили воздушное судно с украинскими военнопленными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время ведется поиск любых фрагментов самолета, металлических конструкций на большой территории. На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаруженные элементы будут отправлены на экспертизу.

Самолет вез на обмен 65 боевиков киевского режима. В МИД РФ отметили, что трагедия ставит под вопрос дальнейшие переговоры с Украиной.

Позднее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал список экипажа разбившегося Ил-76: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Губернаторы Белгородской и Тамбовской областей Вячеслав Гладков и Максим Егоров заявили об их героизме.

Также стали известны имена 65 украинских военнопленных с самолета. Причем ряд киевских СМИ подвергли критике этот список, якобы часть из него уже была обменяна. Однако связаться с этими боевиками не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, найдены два черных ящика сбитого в Белгородской области самолета Ил-76.