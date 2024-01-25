«Пыталась опорочить»: суд Москвы принял иск Киркорова против Успенской

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Артист требует со своей коллеги по эстраде 12 миллионов рублей.

Замоскворецкий суд Москвы принял иск Филиппа Киркорова против Любови Успенской. Об этом сообщает адвокат короля российской эстрады Александр Добровинский.

Киркоров подал в суд на Успенскую после ее интервью журналисту Алене Жигаловой, опубликованному на платформе YouTube. В беседе артистка назвала исполнителя женоненавистником. Ее слова возмутили Киркорова и тот решил защищать свои честь и достоинство по закону.

Иск был подан еще в конце 2023 года, но только сейчас был принят судом и, по словам Александра Добровинского, первая беседа уже назначена — она пройдет 11 марта.

«Напомню, что в иске мы просим суд обязать Любу Успенскую опровергнуть все слова, которыми она пыталась опорочить честь и достоинство моего клиента, а также взыскать моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей, плюс оплатить понесенные расходы, которые составляют еще около двух миллионов рублей», — прокомментировал звездный адвокат.

Ответчиками также являются Алена Жигалова, соцсеть «ВКонтакте», «Дзен. Платформа», а также ООО «ВК».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что адвокат Добровинский прокомментировал взыскание восьми миллионов рублей с Киркорова.