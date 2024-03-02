Страдает большое количество людей: как звезды справляются с паническими атаками

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Российские селебрити выработали несколько лайфхаков, которые помогают преодолеть внезапный приступ тяжелой тревоги.

В XXI веке термин «психологическое здоровье» не является чем-то преходящим и неважным, учитывая, что сейчас люди заботятся не только о своем физическом состоянии, но и об эмоциональном. С одним из расстройств, с которым может столкнуться человек, — это паническая атака. Симптоматикой и способах преодоления внезапного приступа тяжелой тревоги российские селебрити эксклюзивно поделились с корреспондентом 5-tv.ru на премьерном показе фильма «Панические атаки».

По сюжету главная героиня 18-летняя Вика (Лена Тронина) страдает паническими атаками. В родном городе девушки ее тяжелое эмоциональное состояние связывают с экологией и древним проклятием. Пытаясь убежать от своего тревожного расстройства, девушка едет в Норвегию, где вроде и условия лучше, и люди счастливее. Однако там она совершает преступление, причины которого тяжело установить.

«Панические атаки — это мотив, который соединяет эту историю. <…> Конечно же, это история ее выбора, история ее предпочтений, но помимо этого это некое состояние, в котором пребывает большое количество людей, в том числе и нашей героини. Как мне кажется, это действительно отражает какой-то образ существования человека в пространстве», — отмечает режиссер драмы Иван Твердовский.

«Мы давно хотели сделать совместный проект с норвежцами, о Норвегии, о норвежских вещах, и сделать такой большой норвежско-российский продакшн, поэтому мы и ввязались в эту авантюру о такой очень важной теме — о теме страхов, внутренних бесов, внутренних мыслей и очень страшных вещей, которые творятся внутри человека», — поделилась продюсер фильма Катерина Михайлова.

Экранная мама Вики, которую играет Светлана Камынина, вырастила двух дочерей одна, без мужа. Как призналась сама актриса, общение героинь представляет собой бесконечный конфликт и вечное непонимание друг друга.

«Боюсь, что ее помощь, на первый взгляд, даже может кому-то показаться и отсутствием таковой. И мой персонаж такой достаточно, мне кажется, распространенный вариант родителей, которые вместо решения проблемы занимаются отрицанием», — рассказывает Камынина.

Певец и продюсер Илья Гуров признался, что сам предрасположен к паническим атакам. Впервые он с ними столкнулся в достаточно юном возрасте — певцу было около 20 лет.

«Я ехал в метро. Замкнутое пространство, сильный шум. И на Сокольнической линии у меня случилась нехватка воздуха, паника. Я тогда еще не знал, что это паническая атака», — рассказывает Гуров.

Певец выработал несколько лайфхаков, которые ему помогают преодолеть внезапный приступ тяжелой тревоги.

«Мне очень помогает история, когда задерживаешь дыхание, фокус смещается на живот, на диафрагму, ты напрягаешь пресс, и соответственно верхняя часть у тебя освобождается. И ты можешь дышать не носом и горлом, а ты дышишь животом. И соответственно внимание головы, мозга переключается», — делится Гуров.

Актриса Елена Борщева несколько раз в жизни сталкивалась с ощущением нехватки воздуха, учащенным сердцебиением, расфокусированностью внимания — соматические симптомы панической атаки. Чтобы преодолеть недуг, артистка использовала технику «дыхание под счет».

«Мне кажется, есть что-то, за что цепляется наша психика, что в итоге перерастает в паническую атаку», — считает Борщева.

«Я считаю, что это действительно серьезная проблема. Возможно, медикаментозное лечение, возможно, помощь психиатра нужна», — уверена телеведущая Наталья Страшнова.

Фэшн-блогер Люси LovaLova, которая переживала панические атаки, сравнила это ощущение с чувством, когда утром собираешься на сложный экзамен и переживаешь из-за того, что можешь его не сдать. Чтобы справиться с этим приступом, девушка старалась договориться с самой собой и разложить свои переживания по полочкам.

«Я себе говорю, что самое важное — это семья, дети, родители, работа, друзья. Здесь все нормально. Тогда что еще? А все, что извне может беспокоить, — это уже неинтересно», — рассказывает Люси LovaLova.

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