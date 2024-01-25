Не для НАТО: в Кремле назвали причину поездки Путина в Калининград

Песков о поездке Путина в Калининград: это не «месседж» странам НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Президент сегодня встретится со калининградскими студентами.

Поездка президента России Владимира Путина в регионы страны, в том числе в Калининград, не является посланием для стран Североатлантического альянса. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это совершенно не „месседж“ странам НАТО. Это главное, чем занимается президент. Это то, что он делает уже много лет: работает над развитием нашей страны, наших регионов», — сказал он.

Сегодня, 25 января, Владимир Путин прилетел в Калининград для встречи в Татьянин день со студентами университета имени Иммануила Канта. После этого состоится социально-экономическое совещание.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин провел переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби. Они обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Российский лидер подчеркнул, что Москва с тревогой следит за борьбой с террористами в Чаде.