Ветераны со всего мира прибывают в Петербург к годовщине освобождения от блокады

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

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Северная столица, а вместе с ней и вся страна, готовится отметить 80-летие полного освобождения города от немецких захватчиков.

К годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербург прибывают ветераны, живущие за рубежом. Сегодня, несмотря на политическую обстановку, в Северную столицу приехали блокадники из Литвы, Латвии и Эстонии. Они станут почетными гостями на праздничных мероприятиях, которые пройдут в городе на этой неделе.

«Мы все сожгли, что у нас было. И только была железная кроватка наша детская. Ничего же не было, мы не могли выходить. Нас закрывали, соседи. Потом начали умирать все в квартире», — рассказывает пережившая блокаду Валентина Сабурская.

О подвиге Ленинграда и его жителей во время блокады в преддверии праздника напоминают даже изображения на фасадах зданий. На десяти домах появились световые проекции архивных фотоснимков исторического салюта 1944 года и детских рисунков, посвященных битве за город. Увидеть их можно будет каждый вечер до конца января.

В Петербурге сегодня сложно найти семью, которую трагедия блокады обошла стороной. По разным данным, за эти 872 дня в городе погибли около полутора миллионов человек. Северная столица с трепетом готовится встречать памятную дату.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ленинградский зоопарк пережил блокаду.