Жизнь в снежном плену: Сахалин продолжает бороться со стихией

Фото, видео: Красноухов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Местным жителям приходится преодолевать немало препятствий, чтобы просто выбраться из дома.

Сахалин сейчас напоминает большую снежную пустыню. Остров замело так, что не рассмотреть ни машин, ни детских площадок. Самолеты не летают, поезда не ходят. Водители на трассах сутками ждут, когда их машины вытащат из сугробов.

По дорогам сейчас можно передвигаться только на вездеходах или, как вариант, бронетранспортерах. И снежный марафон останавливаться пока не собирается. Об экстремальной жизни на заметенном острове — корреспондент «Известий» Екатерина Федорова.

«Каждый вечер, каждую минуту просыпаемся, смотрим в окно, что там творится на соседней улице, что творится во дворе. Пора, наверное, завтра-послезавтра выходить на работу с лопатами. Руководство сказало — все, на работу» — рассказала местная жительница Галина Цуркан.

Чтобы добраться до работы, сначала нужно преодолеть собственный двор. Прокладывают тропы сахалинцы, в основном, до магазинов. Но и это — испытание. Продуктовые ларьки закрыты, поэтому искать приходится крупные супермаркеты.

«Во дворах Южно-Сахалинска дорог нет, есть только вот такие протоптанные тропинки. Некоторым автомобилям повезло — они припаркованы были удачно и занесены не очень, а некоторые — по самую крышу. Вот этот сугроб за моей спиной — это на самом деле автомобиль. Люди начинают потихонечку откапываться», — докладывает корреспондент Федорова.

Откопать — одно, а вот доехать не факт, что получится. Часть дорог замело, а на отдельных участках движение ограничено для любого транспорта. Так, снежная лавина едва не накрыла проезжающий патруль ДПС в Невельском районе. Водитель успел сдать назад, но снежная масса полностью перекрыла дорогу

«Перекрыты дороги федерального, регионального и местного значения по югу области. Задействовано в мероприятии порядка сорока сотрудников госавтоинспекции на тринадцати служебных автомобилях», — прокомментировал начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России.

Перекрыты участки федеральных трасс Южно-Сахалинск-Холмск, Корсаков и Северное направление Охи. И еще десятки локальных дорог. А на выездах уже выставлены посты, чтобы личные автомобили не мешали расчистке улиц и доставке грузов.

И пока коммунальные бригады буквально откапывают целые города, главным средством передвижения стали снегоходы, машины на высоких подвесках с и большими колесами. Проще говоря, вездеходы. Несмотря на внушительный вид, разъезжает такая техника, в основном, от дома до больницы или магазина. Ведь не каждый может добраться туда своим ходом

«Вот совмещаем приятное с полезным — женщина мимо проходила, попросила подвести до областной больницы», — делятся местные своими историями.

Внедорожник — еще не гарантия успеха. Забуксовать в снежных навалах может любая техника. Кого подвела удача, выручают оперативные бригады. У этого мужчины «вылазка», то есть «выездка», закончилась пленом в собственном автомобиле. В нем он просидел несколько суток, пока не подоспел ротор и не вытащил машину.

«Вот, приехал ротор, вытянул. Все, мы выбрались», — рассказывает он.

Во власти циклона остаются как минимум десять городских округов. В некоторых районах уже выпало больше половины месячной нормы осадков, а ветер не на шутку разгоняется до тридцати метров в секунду. В Южно-Сахалинске продолжает действовать режим ЧС, а местный аэропорт закрыт до следующего дня.