Непревзойденный талант: лучшие роли юбиляра Александра Петрова

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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С чего начинал актер? И каких высот он достиг сегодня?

Одному из главных российских актеров наших дней Александру Петрову исполнилось 35 лет. Трудно в это поверить, но уже 12 лет он радует зрителей своими яркими ролями в самых разных проектах— от сериалов до крупнобюджетных блокбастеров. В честь юбилея актера издание Газета.ру собрало подборку лучших ролей Александра, чтобы вы на досуге могли бы освежить его фильмографию в памяти.

«Пока цветет папоротник» (2012)

Фото: Кадр из сериала «Пока цветет папоротник», 2012 г.

Первая крупная роль Петрова, открывшая ему дорогу в большое кино. По сюжету сериала, журналист Кирилл в исполнении Александра неожиданно попадает на Алтай, где вынужден сражаться с незваными гостями из параллельной вселенной.

Даже став большой звездой, актер не забывает, где он начинал, поэтому в 2019 году он вернулся к роли Кирилла в продолжении сериала «Беловодье. Тайна затерянной страны».

«Обнимая небо» (2013)

Фото: Кадр из сериала «Обнимая небо», 2013 г.

Простой парень из закрытого городка в СССР сталкивается с трудностями жизни, становится военным летчиком и хранит в сердце первую любовь. Берущая за душу мелодрама, вошедшая в топ лучших сериалов.

«Фарца» (2015)

Фото: Кадр из сериала «Фарца», 2015 г.

Криминальная драма про четырех друзей в Москве 60-х. Начинающий писатель Андрей Трофимов, чью роль исполнил Петров, вынужден встать на кривую дорожку спекуляции, чтобы спасти друга от бандитов.

«Полицейский с Рублевки» (2016)

Фото: Кадр из сериала «Полицейский с Рублевки», 2016 г.

Наверное, самая «народная» роль Саши. Дерзкий и безбашенный полицейский Гриша Измайлов, работающий в самом богатом районе страны моментально полюбился зрителям по всей России. Невероятно живой тандем Александра Петрова и Сергея Бурунова внес огромный вклад в отечественный кинематограф, породив множество продолжений.

«Звоните ДиКаприо!» (2017)

Фото: Кадр из сериала «Звоните ДиКаприо!», 2018 г.

Тяжелая драма о зазнавшемся актере Егоре Румянцеве, которому в один день врачи диагностируют ВИЧ. Бывший дебошир и обманщик больше не чувствует себя королем жизни.

«Sпарта» (2018)

Фото: Кадр из сериала «Sпарта», 2016 г.

Зловещая видеоигра таинственным образом влияет на жизни обычных школьников из Санкт-Петербурга. Загадочная смерть учительницы, которая может быть связана с персонажем Петрова, лишь повышает ставки.

Сериал собрал восторженные отзывы, был продан зарубежным стриминговым сервисам, а сам Петров получил за лучшую мужскую роль премию «Золотой орел».

«Т-34» (2018)

Фото: Кадр из к/ф «Т-34», реж. Алексей Сидоров, 2018 г.

История героического побега экипажа танка Т-34 из концлагеря под руководством молодого танкиста Николая Ивушкина, роль которого исполнил Петров. Фильм был номинирован на 13 «Золотых орлов», в числе которых — «Лучшая мужская роль в кино».

«Надвое» (2022)

Фото: Кадр из сериала «Надвое», 2022 г.

Легендарный творческий дуэт Александра Петрова с другим известным актером, рассказывающий о том, как женщина может перевернуть жизнь мужчины с ног на голову.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Петров женился на случайной знакомой.