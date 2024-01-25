Словакия и Украина договорились о транзите газа в 2025 году

Премьер Словакии Фицо: в 2025 году может продолжиться транзит газа через Украину

Фото: Jens Büttner / ТАСС

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Кому выгодна такая сделка?

Премьер-министры Словакии и Украины Роберт Фицо и Денис Шмыгаль договорились, что, вероятно, через Незалежную продолжится транзит российского трубопроводного газа в 2025 году. Переговоры прошли в Ужгороде. Об этом заявил Фицо в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети Facebook*.

«Возникла договоренность, что, вероятно, транзит российского газа через Украину будет продолжаться. Это прекрасная новость», — сказал он.

Фицо подчеркнул, что транзит российского газа сыграет на руку как Словакии, так Австрии и Италии. Детали договоренности будут оформлены в ближайшее время.

В 2019 году Москва и Киев заключили транзитный контракт на пять лет. Однако в конце 2023-го глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Незалежная не планирует продлевать договор.

В сентябре прошлого года «Нафтогаз» начал новый арбитраж против «Газпрома». Украинская госкомпания потребовала средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории страны. В декабре 2023-го «Газпром» подал иск к «Нафтогазу». Российская компания потребовала запретить решение третейского суда.

Кроме того, недавно президент РФ Владимир Путин упрекнул Украину в потреблении транзитного российского газа. Незалежная получает деньги за транспортировку голубого топлива по территории страны, но этого Киеву мало. В результате Москва назвала условие продолжения транзита газа через Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский суд запретил «Нафтогазу» продолжать разбирательство с «Газпромом». В случае непослушания с украинской компании решено взыскать круглую сумму.

* — принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в России