При обрушении насосной станции в Новотроицке погиб человек

МЧС: один человек погиб в результате обрушения насосной станции под Оренбургом

Фото, видео: Telegram / МЧС Оренбургской области / pojarnoe_depo; 5-tv.ru

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Шестеро все еще находятся под завалами.

В результате обрушения насосной башки на улице Фрунзе в оренбургском Новотроицке погиб один человек. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Трое пострадавших переданы врачам, еще один извлечен из-под завалов без признаков жизни. Предварительно, под обломками находятся шесть человек», — говорится в сообщении.

На месте продолжают разбирать завалы и искать людей. Сейчас там работают 77 специалистов, включая психолога, и 22 единицы техники. В Новотроицке введен режим ЧС муниципального характера, ситуация находится на контроле.

Ранее 5-tv.ru писал, что обрушение насосной станции произошло под Оренбургом. Сообщалось о вызволении трех человек и нахождении под обломками еще шестерых.