Заперта в четырех стенах: Шпица рассказала о серьезной болезни

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Актриса объяснила, почему отсутствовала некоторое время.

Российская актриса театра и кино Екатерина Шпица объяснила фанатам причину своего отсутствия в Сети. Как выяснилось, артистку сразила серьезная болезнь. Об этом сообщает dni.ru.

Многие знаменитости все январские праздники продолжали радовать своих любимых поклонников многочисленными фотографиями и домашними кадрами. Однако не у всех новогодние каникулы прошли на славу — некоторым выходные преподнесли не самые приятные сюрпризы.

В их числе оказалась и Екатерина Шпица. Новый год она встретила в теплой обстановке — совместно со своими родными и близкими. В середине января звезда неожиданно пропала со всех радаров и прекратила очаровывать подписчиков новым контентом.

У ее исчезновения оказалась весьма веская причина. Екатерина, к несчастью, подхватила от сына болезнь, которая оказалась настолько сложной и опасной, что актрисе пришлось провести в четырех стенах целую неделю.

Лишь несколько дней назад недуг отступил окончательно, и Шпица, наконец, может вернуться в строй.

«В минувшее воскресенье стала чувствовать себя здоровой, пара дней на проверку, не случится ли второй волны, как было у сына, и вот — собираюсь лететь на сессию», — поделилась с фанатами артистка.

Аудитория звезды пожелала своей любимице скорейшего выздоровления и поддержала ее.

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