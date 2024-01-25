Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Paulius Peleckis

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Как из любимого тысячами людей комика он превратился в презираемого миллионами тирана?

Сегодня, 25 января, исполняется 46 лет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Редакция 5-tv.ru решила выяснить, как из любимого тысячами людей комика он превратился в презираемого миллионами тирана.

Детство Зеленского

На свет главный европейский попрошайка появился 1978 году в городе Кривой Рог, что находится Днепропетровской области. Но в течение четырех лет он жил в монгольском городе Эрденет. Именно там работал его отец.

Те, кто знал будущего президента, отзывались о нем исключительно как о веселом и активном ребенке. Кто мог предположить, что через несколько десятилетий он станет одним из главных убийц в мировой истории?

Диплом о высшем образовании Зеленский получил Криворожском экономическом институте Киевского экономического университета имени Вадима Гетьмана. В юношеские годы он увлекся игрой в КВН.

Первый успех к нему пришел во время участия в команде «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». А уже в 1997 году появился небезызвестный «Квартал-95», который существует до сих пор. Российский юморист Павел Воля, который был знаком с ним в юношеские годы, прекрасно отзывался о нем в одном из старых интервью.

«Крутой, веселый, классный парень, офигенный смешной чувак, классный руководитель для своей команды. Он всегда был настоящим капитаном своей команды», — признавался комик.

В 2003 году Зеленский женился на Елене Кияшко, с которой встречался семь лет. Также президент Украины воспитывает двух детей: дочь Александру, родившуюся в 2004, и сына Кирилла, который родился в 2013.

Глядя на выступления и заявления Зеленского сейчас поражаешься от количества звучащей в них русофобии. Однако еще 20 лет назад ни о чем таком речи не шло.

Шоумен активно участвовал в различных российских фильмах, появлялся в различных шоу. Самым известным проектом с его участием стал сериал «Слуга народа». Там он сыграл школьного учителя, который становится президентом Украины.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com / Mohammad Javad Abjoushak

Зеленский в политике

Зеленский шел на выборы президента с одной целью. Он заявлял, что намерен покончить с коррупцией, в которой буквально погрязла страна. По крайней мере именно такие заявлениях шоумен делал в многочисленных беседах с прессой и избирателями.

Как ни трудно догадаться, исполнять все это он не планировал. Как раз наоборот, Зеленский намеревался посадить на ключевые должности своих людей, чтобы контролировать все незаконные махинации с финансами в стране.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com / Marcin Banaszkiewicz/Fotonews

Те, кто работал с Зеленским, отмечали, что политик — абсолютный профан во всех вопросах, касающихся управления государства. Впрочем, самого мужчину это особо не волновало. Он был занят другим — участием в бесконечных фотосессиях и интервью. Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля 2019 года.

С этим его поздравили лидеры многих стран, посчитавшие, что он сделает Украину по-настоящему «демократической», а именно — зависящей от США — страной. Однако президент России Владимир Путин не спешил разделять всеобщую радость. Российскому лидеру уже тогда не нравилась политика, которую ведет Зеленский.

«Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он должен как-то определиться в том, чего он хочет добиться, сделать», — сказал Путин.

При этом лидер России не отрицал возможностей переговоров и надеялся прийти к мирному соглашению с коллегой по спорным вопросам. Он также добавил, что никаких соответствующих предложений от украинской стороны не поступало.

Главные провалы Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Paulius Peleckis

Как мы уже писали, на деле Зеленский оказался человеком слов, а не дел. К примеру, его амбициозный проект «Большое строительство» предполагал реконструкцию инфраструктуры по всей стране. На каждом углу Зеленский кричал, какой он молодец и как он привел Украину в порядок.

Однако простые жители никаких улучшений не заметили. Деньги выделялись, тендеры осваивались, но дороги так и оставались отвратительного качества.

Зато заместитель главы Офиса Президента Украины и по совместительству куратор проекта приобрел себе люксовое авто и загородный коттедж за десять миллионов гривен (около 23,6 миллиона рублей по текущему курсу). Вопрос, откуда деньги на все это, политик решил проигнорировать.

Президент Украины даже не стеснялся наживаться на человеческом горе. Во время пандемии COVID-2019 он перераспределил 53% «ковидного фонда» на строительство дорог. Вместе с тем при Зеленском медицинские маски массово вывозились в Китай. Из-за этого в стране образовался дефицит столь необходимых средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Продавать гуманитарные грузы? Дорвавшийся до власти комик был готов даже на это. В апреле 2020 года на Украину прибыла крупная поставка гуманитарного медицинского груза. Президент лично отправился его встречать.

Но каково же было удивление местных жителей, когда «гуманитарка» начала продаваться в магазинах, принадлежащих народному депутату Украины Александру Гереге. Различные оппозиционные СМИ писали, что Зеленский в курсе происходящего. Однако личная выгода для него в очередной раз оказалась важнее жизней простых людей.

Можно долго рассказывать о финансовых махинациях Зеленского. Однако есть вещи куда страшнее воровства денег. При текущем президенте Украины в стране начали активно формироваться и расширяться националистические организации и батальоны.

Власть ни коим образом не пыталась остановить распространение этой заразы, а наоборот всячески поддерживала подобные движения. Именно националисты выступали против мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Нельзя не вспомнить дискриминационные законы, направленные против русскоговорящих жителей Украины и других национальных меньшинств. Еще до начала спецоперации украинский язык стал обязательным не только на государственной службе, но для, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Тех, кто не соблюдает чудовищный закон, ждал крупный штраф. Самое интересное, что в Европе раскритиковали такое решение президента. Однако властям Украины было на это наплевать. К слову, сам Зеленский неоднократно рассказывал, что является евреем. Значит, он как никто другой знает, что такое притеснения.

«Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека — этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства», — делился своими мыслями Владимир Путин.

Начало СВО

Задолго до прихода Зеленского к власти в Киеве совершился переворот под нацистскими флагами и лозунгами. Власть страны пыталась стереть с лица земли мирные города Луганской и Донецкой областей, несогласных с политикой страны. Нелюди массово убивали стариков, женщин и детей.

Жители всей Украины верили, что новый президент сможет покончить с конфликтом мирным путем. Однако у него были совершенно другие планы. 19 февраля 2022 года он, возможно, совершил главную ошибку в своей жизни. На Мюнхенской конференции он пригрозил обзавестись ядерным оружием.

«Я как президент впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я — делаем это в последний раз», — заявил Зеленский.

Тогда же на территории Тарасовского района Ростовской области упали два реактивных снаряда. 21 февраля был уничтожен российский пункт несения службы пограничных нарядов. Пуски назвали «пробой пера» перед началом операции по захвату Донбасса и Крыма.

Чтобы не допустить этого 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по установлению мира на территории Украины.

Но даже во время вооруженного конфликта Зеленский не отказался от своей привычки воровать все, что плохо лежит. Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украина без задней мысли продает оружие, поставленные ей западными странами.

«Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине. Там были фотографии, видео, на которых были представлены образцы вооружения, которые уже побывали на фронте, они фотографировались в боевых порядках, в окопах, а были образцы вооружения, которые запечатаны еще в пленку, они не видели фронта, они только-только приехали на Украину из стран-поставщиков», — отмечал военнослужащий.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com / Dirk Waem/Belga News Agency

После начала вооруженных действий Владимир Зеленский внезапно вспомнил о своем деде, который воевал в годы Второй мировой войны.

Вот он главный исторический парадокс. Дед-ветеран добровольцем отправился защищать свою родину от фашистов. Внук добровольно сдал свою страну неонацистам. В 1942 году Семен Зеленский окончил военное училище и получив звание младшего лейтенанта попал на фронт, в 153-ю стрелковую дивизию. Мужчина прошел с боями Левобережную Украину, форсировал Днепр.

Также с боями он освобождал Европу и штурмовал Германию. Победу встретил на улицах Берлина. Где же его внук встретит свое последнее поражение?