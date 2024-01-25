Туристы смогут проверять гостевые дома на легальность
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Смирнов; 5-tv.ru
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В Госдуме доработали законопроект о требованиях к собственникам такой недвижимости.
В России хотят легализовать гостевые дома. Их владельцев, как пишут «Известия», обяжут регистрировать объекты размещения в единой базе гостиниц, а полученный идентификационный номер нужно будет указывать в каждом объявлении о сдаче такого жилья.
В Госдуме считают, что это позволит туристам самостоятельно проверять гостевые дома на легальность через госреестр. Кроме того, требования к номерам и персоналу таких объектов хотят приравнять к гостиничным, а контроль за этим возложить на Роспотребнадзор.
Депутаты должны принять этот законопроект в апреле. В рамках эксперимента новые требования будут сначала введены в Крыму, Краснодарском крае, на Алтае, в Дагестане и Калининградской области.
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