Американский регулятор ограничил производство Boeing 737 MAX 9

Фото: www.globallookpress.com / Ntsb/National Transportation

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Теперь FAA будет строго контролировать выпуск новых самолетов.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приняло решение ввести временное ограничение на расширение производства самолетов Boeing 737 MAX 9. Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на администратора Майкла Уайтакера.

«Мы не согласимся на какой-либо запрос Boeing о расширении производства или утверждении дополнительных производственных линий для 737 MAX, пока не убедимся, что проблемы контроля качества, выявленные в ходе этого процесса, решены», — сказал он.

Вместе с тем FAA установило ряд мер по усилению надзора за производственными линиями Boeing. Регулятор назвал недопустимыми инциденты с проблемами качества самолетов. В этой связи планируется увеличить штат сотрудников, которые контролирует производство «Боингов».

Кроме того, специалисты начали расследование в авиастроительной компании с целью проверки соблюдения процедур контроля качества. Отныне сборка и выпуск новых самолетов будет более строго координировать ведомство.

В начале января самолету Boeing 737 MAX 9, принадлежащему Alaska Airlines, пришлось совершить экстренную посадку в Портленде (штат Орегон) из-за того, что у него во время полета вырвало секцию фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После этой ситуации авиакомпания вывела из эксплуатации все лайнеры данной модели.

Известно, что всего на борту находились 77 человек — 71 пассажир и шесть членов экипажа. О пострадавших не сообщалось. После этого Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничение на полеты Boeing 737 MAX. Позднее стало известно, что на самолетах компании United Airlines нашли незатянутые болты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Boeing прокомментировали инцидент с самолетом 737 MAX.